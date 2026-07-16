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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البن المغشوش يُثير القلق .. تحذيرات من أضرار صحية ودعوات لتشديد الرقابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عاد ملف غش البن إلى واجهة الاهتمام مجددًا بعد تداول تقارير تتحدث عن وجود فجوة بين كميات البن المستوردة والاستهلاك المحلي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى انتشار عمليات الغش في الأسواق، وإضافة مواد أخرى إلى البن بهدف زيادة الكميات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي ظل هذه المخاوف، أطلق مسؤولون وخبراء تغذية تحذيرات من المخاطر الصحية المحتملة للبن المغشوش، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

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رئيس شعبة البن: نسبة كبيرة من المعروض في الأسواق غير مطابقة للمواصفات

كشف مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، أن نسبة كبيرة من البن المتداول في الأسواق المصرية لا تطابق المواصفات الطبيعية، مؤكدًا أن عمليات الغش أصبحت منتشرة بشكل يستدعي التدخل الحاسم.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن بعض الجهات تلجأ إلى خلط البن بمواد أخرى لزيادة الكميات وخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بالمستهلك وتؤثر على جودة المنتج.

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اتهامات بانتشار البن المغشوش داخل الكافيهات

وأشار رئيس شعبة البن إلى أن عددًا من الكافيهات يقدم بنًا مغشوشًا لرواده رغم بيعه بأسعار مرتفعة، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل خداعًا للمستهلك وتستوجب رقابة أكثر صرامة.

وأضاف أن الأزمة لا تشمل جميع التجار، وإنما ترتبط بمصانع غير مرخصة وجهات تسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة بعيدًا عن الالتزام بالمعايير الصحية.

تحذيرات من مضاعفات صحية بسبب البن المغشوش

وأكد الشيخ أن الشعبة رصدت حالات إصابة بتسمم واضطرابات حادة في الجهاز الهضمي، بينها حالات إسهال شديد، نتيجة تناول بن مغشوش، داعيًا إلى تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة مصانع "بير السلم" وضبط المتورطين في تصنيع وتداول هذه المنتجات.

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استشاري تغذية: أضرار البن المغشوش قد تظهر على المدى الطويل

من جانبها، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، من أن تأثير البن المغشوش لا يقتصر على الأعراض الفورية، بل قد يمتد إلى مشكلات صحية تتراكم مع استمرار تناوله.

وأوضحت أن بعض أساليب الغش تعتمد على خلط البن بمواد مثل البسلة أو نوى البلح بعد تحميصها وطحنها، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات والتهابات بالجهاز الهضمي، فضلًا عن زيادة العبء على الكبد والكلى مع مرور الوقت.

نصائح لتجنب شراء البن المغشوش

ونصحت استشاري التغذية المستهلكين بشراء حبوب البن الكاملة وطحنها أمامهم أو داخل المنزل، لضمان عدم خلطها بمواد مجهولة، مع ضرورة التعامل مع منافذ بيع موثوقة والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر.

دعوات لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك

واختتم الخبراء تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع إنتاج البن، إلى جانب رفع وعي المستهلك بطرق اختيار المنتجات السليمة، بما يسهم في الحد من ظاهرة الغش التجاري والحفاظ على الصحة العامة.

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