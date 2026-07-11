البلطي يقفز حتى 15 جنيها| والجمبري يتراجع بأكثر من 130 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق، اليوم السبت 11 يوليو 2026، تحركات قوية بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار البلطي بصورة ملحوظة، بعدما قفز البلطي الممتاز بنحو 15.48 جنيه والبلطي الصغير بنحو 9.49 جنيه، في المقابل تعرضت أسعار الجمبري لموجة تراجعات حادة تجاوزت 130 جنيهًا لبعض الأصناف، كما انخفضت أسعار السبيط وفيليه البلطي وعدد من الأنواع الأخرى الأكثر تداولًا.

أسعار البلطي اليوم

سجل البلطي الممتاز 117.29 جنيهًا للكيلو، بزيادة 15.48 جنيهًا.

بلغ سعر البلطي الصغير 82.67 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 9.49 جنيه.

استقر سعر البلطي الأسواني عند 95 جنيهًا للكيلو دون تغيير.

سجل سعر فيليه البلطي 153.24 جنيهًا للكيلو، بعد تراجع 47.57 جنيهًا.

بلغ سعر البياض الممتاز 156.98 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.89 جنيه.

سجل سعر قشر البياض 172.88 جنيهًا للكيلو، بعد انخفاض 20.50 جنيهًا.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 131.40 جنيهًا ليسجل 454.67 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الجمبري الوسط بقيمة 92.24 جنيهًا ليسجل 371.09 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر الجمبري الصغير بقيمة 30.60 جنيهًا ليسجل 281.96 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر السبيط بقيمة 83.94 جنيهًا ليسجل 343.90 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر فيليه البلطي بقيمة 47.57 جنيهًا ليسجل 153.24 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر قشر البياض بقيمة 20.50 جنيهًا ليسجل 172.88 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر البربوني الممتاز بقيمة 28.78 جنيهًا ليسجل 221.22 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر سمك موسى بقيمة 61.35 جنيهًا ليسجل 308.04 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر الشعور بقيمة 41.48 جنيهًا ليسجل 188.52 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الثعابين بقيمة 93.23 جنيهًا ليسجل 399.03 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر المكرونة السويسي بقيمة 25.91 جنيهًا ليسجل 112.25 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر المكرونة الخليجي بقيمة 23.32 جنيهًا ليسجل 104.05 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الماكريل المجمد بقيمة 20.63 جنيهًا ليسجل 146.70 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر القرش بقيمة 22.41 جنيهًا ليسجل 113.70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر البلطي الممتاز بقيمة 15.48 جنيهًا ليسجل 117.29 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر البلطي الصغير بقيمة 9.49 جنيهًا ليسجل 82.67 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر الجمبري الجامبو بقيمة 3.59 جنيهًا ليسجل 706.34 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الكابوريا بقيمة 2.91 جنيهًا ليسجل 193.05 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر الوقار بقيمة 8.84 جنيهًا ليسجل 285.76 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر البربوني المتوسط بقيمة 2.74 جنيهًا ليسجل 168 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر المرجان الوسط بقيمة 6.83 جنيهًا ليسجل 155.38 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الحدادي بقيمة 3.83 جنيهًا ليسجل 99.54 جنيهًا للكيلو.