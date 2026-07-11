قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تكريمه من الرئيس.. إمام عاشور: وسام الرياضة من الطبقة الأولى مصدر فخر ومسؤولية
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي
وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف
الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال
جراديشار يقترب للعودة إلى الأهلي .. وقرار مرتقب من عموتة
حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات
وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
الغندور يثير الجدل بشأن استبعاد مصطفى محمد وتألق زيكو وانضمام حمزة خلال المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي يقفز حتى 15 جنيها| والجمبري يتراجع بأكثر من 130 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم

قائمة بأسعار الأسماك اليوم السبت 11 يوليو 2026
قائمة بأسعار الأسماك اليوم السبت 11 يوليو 2026
رانيا أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق، اليوم السبت 11 يوليو 2026، تحركات قوية بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار البلطي بصورة ملحوظة، بعدما قفز البلطي الممتاز بنحو 15.48 جنيه والبلطي الصغير بنحو 9.49 جنيه، في المقابل تعرضت أسعار الجمبري لموجة تراجعات حادة تجاوزت 130 جنيهًا لبعض الأصناف، كما انخفضت أسعار السبيط وفيليه البلطي وعدد من الأنواع الأخرى الأكثر تداولًا.

أسعار البلطي اليوم 

سجل البلطي الممتاز 117.29 جنيهًا للكيلو، بزيادة 15.48 جنيهًا.

بلغ سعر البلطي الصغير 82.67 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 9.49 جنيه.

استقر سعر البلطي الأسواني عند 95 جنيهًا للكيلو دون تغيير.

الأسماك

سجل سعر فيليه البلطي 153.24 جنيهًا للكيلو، بعد تراجع 47.57 جنيهًا.

بلغ سعر البياض الممتاز 156.98 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.89 جنيه.

سجل سعر قشر البياض 172.88 جنيهًا للكيلو، بعد انخفاض 20.50 جنيهًا.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 131.40 جنيهًا ليسجل 454.67 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الجمبري الوسط بقيمة 92.24 جنيهًا ليسجل 371.09 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر الجمبري الصغير بقيمة 30.60 جنيهًا ليسجل 281.96 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر السبيط بقيمة 83.94 جنيهًا ليسجل 343.90 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر فيليه البلطي بقيمة 47.57 جنيهًا ليسجل 153.24 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر قشر البياض بقيمة 20.50 جنيهًا ليسجل 172.88 جنيهًا للكيلو.

الأسماك

تراجع سعر البربوني الممتاز بقيمة 28.78 جنيهًا ليسجل 221.22 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر سمك موسى بقيمة 61.35 جنيهًا ليسجل 308.04 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر الشعور بقيمة 41.48 جنيهًا ليسجل 188.52 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الثعابين بقيمة 93.23 جنيهًا ليسجل 399.03 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

تراجع سعر المكرونة السويسي بقيمة 25.91 جنيهًا ليسجل 112.25 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر المكرونة الخليجي بقيمة 23.32 جنيهًا ليسجل 104.05 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الماكريل المجمد بقيمة 20.63 جنيهًا ليسجل 146.70 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر القرش بقيمة 22.41 جنيهًا ليسجل 113.70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر البلطي الممتاز بقيمة 15.48 جنيهًا ليسجل 117.29 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر البلطي الصغير بقيمة 9.49 جنيهًا ليسجل 82.67 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر الجمبري الجامبو بقيمة 3.59 جنيهًا ليسجل 706.34 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الكابوريا بقيمة 2.91 جنيهًا ليسجل 193.05 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك

ارتفع سعر الوقار بقيمة 8.84 جنيهًا ليسجل 285.76 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر البربوني المتوسط بقيمة 2.74 جنيهًا ليسجل 168 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر المرجان الوسط بقيمة 6.83 جنيهًا ليسجل 155.38 جنيهًا للكيلو.

زاد سعر الحدادي بقيمة 3.83 جنيهًا ليسجل 99.54 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم فيليه البلطي سعركيلو الجمبري اليوم أسعار الأسماك اليوم في الأسواق سعر السمك البلطي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

تعزيز الخدمات لـ700 ألف شخص ذي إعاقة بالدقهلية

صورة ارشيفية

خرائط فلسطين في 2000 عام.. معرض وندوة يوثقان تاريخ الأرض والذاكرة بالصحفيين

عمومية روزاليوسف

الوطنية للصحافة تعقد عمومية روزاليوسف وتعتمد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد