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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمبري يفقد 16.77 جنيهًا.. والبلطي الممتاز يرتفع إلى 108.52 جنيه

الأسماك
الأسماك
ولاء عبد الكريم
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شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 11يوليو 2026، موجة تراجعات واسعة شملت عددًا كبيرًا من الأصناف، على رأسها الجمبري بمختلف أنواعه، والسبيط، وقشر البياض، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من الأنواع، أبرزها البلطي الممتاز والبلطي الصغير والشعور والسردين المجمد.

ويعد البلطي والجمبري من أكثر الأصناف طلبًا في السوق المحلية، كما يمثلان جزءًا مهمًا من صادرات الأسماك المصرية، ما يجعل تحركات أسعارهما محل اهتمام المستهلكين والتجار.

 

أسعار البلطي

جاءت أسعار البلطي على النحو التالي:

  • البلطي الممتاز: 108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه.
  • البلطي الصغير: 70.96 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.
  • البلطي الأسواني: 96.61 جنيهًا بانخفاض 1.53 جنيه.
  • فيليه البلطي: 181.28 جنيهًا بتراجع 3.26 جنيه.
  • قشر البياض: 167.74 جنيهًا بانخفاض 7.47 جنيه.
  • بياض ممتاز: 165.95 جنيهًا بتراجع 1.78 جنيه.

 

أسعار الأسماك 

شهدت أسعار عدد كبير من الأسماك انخفاضات ملحوظة، أبرزها:

  • الجمبري الممتاز: 507.45 جنيهًا بتراجع 16.77 جنيه.
  • الجمبري الوسط: 401.32 جنيهًا بانخفاض 14.89 جنيه.
  • الجمبري الصغير: 286.79 جنيهًا بتراجع 10.97 جنيه.
  • الجمبري الجامبو: 622.45 جنيهًا بانخفاض 7.37 جنيه.
  • السبيط: 335.68 جنيهًا بتراجع 13.91 جنيه.
  • الثعابين: 336.45 جنيهًا بانخفاض 21.84 جنيه.
  • الوقار: 292.68 جنيهًا بتراجع 12.15 جنيه.
  • القاروص: 284.24 جنيهًا بانخفاض 8.66 جنيه.
  • موسى: 279.85 جنيهًا بتراجع 8.97 جنيه.
  • البربوني الممتاز: 215.32 جنيهًا بانخفاض 4.88 جنيه.
  • البربوني المتوسط: 174.62 جنيهًا بتراجع 1.13 جنيه.
  • المرجان الممتاز: 182.55 جنيهًا بانخفاض 2.05 جنيه.
  • المرجان الوسط: 150.46 جنيهًا بتراجع 1.82 جنيه.
  • الماكريل المجمد: 171.84 جنيهًا بانخفاض 0.38 جنيه.
  • المكرونة السويسي: 127.56 جنيهًا بتراجع 4.48 جنيه.
  • المكرونة الخليجي: 120.83 جنيهًا بانخفاض 1.01 جنيه.
  • الكابوريا: 165.11 جنيهًا بتراجع 3.49 جنيه.
  • القرش: 113.61 جنيهًا بانخفاض 2.71 جنيه.
  • الحدادي: 92.86 جنيهًا بتراجع 0.81 جنيه.

 

الأصناف المرتفعة

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، جاءت كالتالي:

  • البلطي الممتاز: 108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه.
  • الشعور: 211 جنيهًا بزيادة 1.87 جنيه.
  • الموزة: 130.54 جنيهًا بارتفاع 0.37 جنيه.
  • السردين المجمد: 120.95 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.
  • البلطي الصغير: 70.96 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.

 

حركة الأسواق

تعكس تعاملات اليوم استمرار التذبذب في أسعار الأسماك، مع هيمنة التراجعات على غالبية الأصناف، خاصة الجمبري والمأكولات البحرية، مقابل ارتفاعات طفيفة في عدد محدود من أنواع الأسماك الشعبية.

السلع الغذائية الأسماك سعر الأسماك الجمبرى

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