الجمبري يفقد 16.77 جنيهًا.. والبلطي الممتاز يرتفع إلى 108.52 جنيه

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 11يوليو 2026، موجة تراجعات واسعة شملت عددًا كبيرًا من الأصناف، على رأسها الجمبري بمختلف أنواعه، والسبيط، وقشر البياض، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من الأنواع، أبرزها البلطي الممتاز والبلطي الصغير والشعور والسردين المجمد.

ويعد البلطي والجمبري من أكثر الأصناف طلبًا في السوق المحلية، كما يمثلان جزءًا مهمًا من صادرات الأسماك المصرية، ما يجعل تحركات أسعارهما محل اهتمام المستهلكين والتجار.

أسعار البلطي

جاءت أسعار البلطي على النحو التالي:

البلطي الممتاز: 108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه.

108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه. البلطي الصغير: 70.96 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.

70.96 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه. البلطي الأسواني: 96.61 جنيهًا بانخفاض 1.53 جنيه.

96.61 جنيهًا بانخفاض 1.53 جنيه. فيليه البلطي: 181.28 جنيهًا بتراجع 3.26 جنيه.

181.28 جنيهًا بتراجع 3.26 جنيه. قشر البياض: 167.74 جنيهًا بانخفاض 7.47 جنيه.

167.74 جنيهًا بانخفاض 7.47 جنيه. بياض ممتاز: 165.95 جنيهًا بتراجع 1.78 جنيه.

أسعار الأسماك

شهدت أسعار عدد كبير من الأسماك انخفاضات ملحوظة، أبرزها:

الجمبري الممتاز: 507.45 جنيهًا بتراجع 16.77 جنيه.

507.45 جنيهًا بتراجع 16.77 جنيه. الجمبري الوسط: 401.32 جنيهًا بانخفاض 14.89 جنيه.

401.32 جنيهًا بانخفاض 14.89 جنيه. الجمبري الصغير: 286.79 جنيهًا بتراجع 10.97 جنيه.

286.79 جنيهًا بتراجع 10.97 جنيه. الجمبري الجامبو: 622.45 جنيهًا بانخفاض 7.37 جنيه.

622.45 جنيهًا بانخفاض 7.37 جنيه. السبيط: 335.68 جنيهًا بتراجع 13.91 جنيه.

335.68 جنيهًا بتراجع 13.91 جنيه. الثعابين: 336.45 جنيهًا بانخفاض 21.84 جنيه.

336.45 جنيهًا بانخفاض 21.84 جنيه. الوقار: 292.68 جنيهًا بتراجع 12.15 جنيه.

292.68 جنيهًا بتراجع 12.15 جنيه. القاروص: 284.24 جنيهًا بانخفاض 8.66 جنيه.

284.24 جنيهًا بانخفاض 8.66 جنيه. موسى: 279.85 جنيهًا بتراجع 8.97 جنيه.

279.85 جنيهًا بتراجع 8.97 جنيه. البربوني الممتاز: 215.32 جنيهًا بانخفاض 4.88 جنيه.

215.32 جنيهًا بانخفاض 4.88 جنيه. البربوني المتوسط: 174.62 جنيهًا بتراجع 1.13 جنيه.

174.62 جنيهًا بتراجع 1.13 جنيه. المرجان الممتاز: 182.55 جنيهًا بانخفاض 2.05 جنيه.

182.55 جنيهًا بانخفاض 2.05 جنيه. المرجان الوسط: 150.46 جنيهًا بتراجع 1.82 جنيه.

150.46 جنيهًا بتراجع 1.82 جنيه. الماكريل المجمد: 171.84 جنيهًا بانخفاض 0.38 جنيه.

171.84 جنيهًا بانخفاض 0.38 جنيه. المكرونة السويسي: 127.56 جنيهًا بتراجع 4.48 جنيه.

127.56 جنيهًا بتراجع 4.48 جنيه. المكرونة الخليجي: 120.83 جنيهًا بانخفاض 1.01 جنيه.

120.83 جنيهًا بانخفاض 1.01 جنيه. الكابوريا: 165.11 جنيهًا بتراجع 3.49 جنيه.

165.11 جنيهًا بتراجع 3.49 جنيه. القرش: 113.61 جنيهًا بانخفاض 2.71 جنيه.

113.61 جنيهًا بانخفاض 2.71 جنيه. الحدادي: 92.86 جنيهًا بتراجع 0.81 جنيه.

الأصناف المرتفعة

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، جاءت كالتالي:

البلطي الممتاز: 108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه.

108.52 جنيهًا بزيادة 1.62 جنيه. الشعور: 211 جنيهًا بزيادة 1.87 جنيه.

211 جنيهًا بزيادة 1.87 جنيه. الموزة: 130.54 جنيهًا بارتفاع 0.37 جنيه.

130.54 جنيهًا بارتفاع 0.37 جنيه. السردين المجمد: 120.95 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.

120.95 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه. البلطي الصغير: 70.96 جنيهًا بزيادة 0.14 جنيه.

حركة الأسواق

تعكس تعاملات اليوم استمرار التذبذب في أسعار الأسماك، مع هيمنة التراجعات على غالبية الأصناف، خاصة الجمبري والمأكولات البحرية، مقابل ارتفاعات طفيفة في عدد محدود من أنواع الأسماك الشعبية.