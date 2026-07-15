وزارة الرياضة: جاهزون لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على جاهزية مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: كبنية تحتية وجميع الإمكانيات متوفرة وجاهزين تمامًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028.



واضاف: مستعدين لارسال خطاب ضمان إلى اتحاد الكرة بشأن جاهزية مصر من كافة الجوانب لتنظيم بطولة كأس امم أفريقيا نسخة 2028.



وتابع: الأمر يتوقف على مخاطبة اتحاد الكرة إلى الاتحاد الأفريقية لكرة القدم كاف، من اجل مطالبة إقامة كأس امم أفريقيا 2028 في مصر.