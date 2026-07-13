وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لتأسيس شركتي خدمات رياضية

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين عدد من الأندية الرياضية، في خطوة جديدة نحو تفعيل الاستثمار الرياضي، بحضور النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وشملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين نادي الشرقية الرياضي ونادي إنبي، ومذكرة تفاهم أخرى بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، وذلك تمهيدًا لتأسيس شركتي خدمات رياضية تتوليان إدارة وتشغيل واستثمار قطاع كرة القدم، بما يسهم في رفع الكفاءة الفنية والإدارية وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.

أكد جوهر نبيل إلى أن مذكرتي التفاهم تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأندية الجماهيرية وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمثلان خطوة مهمة نحو الإدارة الاحترافية لقطاع كرة القدم.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلي اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة لتعاونه في هذا الشأن، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأندية فنيًا وقانونيًا لتأسيس شركات الخدمات الرياضية بما يحقق الاستدامة المالية ويرفع قدرتها على المنافسة.

فيما أوضح النائب أحمد دياب أن توقيع مذكرتي التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الاحترافية داخل الأندية المصرية، ويعكس التوجه الجاد نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم ورفع كفاءة الأندية على المستويين الفني والاقتصادي.

وقّع مذكرة التفاهم الأولى كل من معتز سليم، رئيس نادي منتخب السويس، وسامح مبروك، رئيس نادي بتروجيت، فيما وقّع مذكرة التفاهم الثانية كل من أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، والدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الأندية.

وفي الختام، أعرب مسؤولو الأندية الأربعة عن تقديرهم لدعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم تمثلان بداية مرحلة جديدة من التعاون والاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس شركتي الخدمات الرياضية وفقًا لأحكام قانون الرياضة.