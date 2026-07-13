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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من هو فرانسوا ليتكسير حكم مباراة مصر والأرجنتين؟ ولماذا طالبت مصر باستبعاده من المونديال؟

فرانسوا ليتكسير
فرانسوا ليتكسير
حمزة شعيب
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تحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى محور جدل واسع عقب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أثارت عدة قرارات تحكيمية غضب الجماهير المصرية ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطالبين بالتحقيق في أداء طاقم التحكيم واستبعاده من بقية مباريات البطولة.

من هو فرانسوا ليتكسير؟

يعد فرانسوا ليتكسير أحد أبرز الحكام الفرنسيين في السنوات الأخيرة، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2017. أدار العديد من المباريات الكبرى في البطولات الأوروبية والدولية، كما اكتسب سمعة جيدة داخل الأوساط التحكيمية بفضل حضوره في المنافسات القارية والعالمية، قبل أن يجد نفسه في قلب واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في مونديال 2026.

لماذا تعرض لانتقادات بعد مباراة مصر والأرجنتين؟

شهدت مواجهة مصر والأرجنتين عدة قرارات تحكيمية أثارت اعتراض الجهاز الفني والاتحاد المصري، أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR"، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة اعتبرها الجانب المصري مستحقة، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الفوز وتتأهل إلى الدور التالي.

وعقب المباراة، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه أن الأخطاء التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، مطالبًا "فيفا" بفتح تحقيق واستبعاد ليتكسير وطاقمه من إدارة بقية مباريات البطولة.

هل استبعده "فيفا" من كأس العالم؟

حتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا رسميًا باستبعاد فرانسوا ليتكسير من كأس العالم، رغم الشكوى المقدمة من الاتحاد المصري. وأكدت تقارير أن "فيفا" تسلم الشكوى ويدرسها وفق الإجراءات المتبعة، دون الإعلان عن أي عقوبات أو قرارات نهائية بحق الحكم الفرنسي أو طاقمه التحكيمي.

 

ورغم الانتقادات الحادة من الجانب المصري، دافع عدد من المحللين والحكام السابقين عن أداء ليتكسير، معتبرين أن بعض قراراته كانت متوافقة مع قوانين اللعبة، وهو ما أبقى الجدل قائمًا حول مدى صحة القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة "فيفا" للشكوى المصرية.

فرانسوا ليتكسير مصر والأرجنتين منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم 2026

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