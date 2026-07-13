قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هو فرانسوا ليتكسير حكم مباراة مصر والأرجنتين؟ ولماذا طالبت مصر باستبعاده من المونديال؟
مع التشغيل التجريبى للكوبرى الملاصق لمصر للطيران .. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
الأهلي يضع حجر الأساس لمقر المنصورة الجديدة
السائق ساب الأتوبيس علشان يلم الأجرة .. الداخلية تكشف تفاصيل حادث الأميرية
المفتي: الإفتاء تستقبل متدربين من مختلف دول العالم وتقدم برامج مهنية متخصصة
لماذا رفض الكاف زيادة أندية دوري الأبطال والكونفدرالية؟ كواليس القرار وأبرز الأسباب
سياسي أيرلندي : واشنطن تبعد آلاف الأميال عن مضيق هرمز لكنها تتصرف وكأنها تملكه
شاهد | توافد جماهيري كبير على استاد القاهرة قبل انطلاق احتفالية المنتخب
هل هو المرشد الجديد؟.. كشف هوية الرجل المقنع في جنازة علي خامنئي
مخزونات النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي تنخفض 3 ملايين برميل
ما حكم شك الزوج في عفة زوجته دون دليل؟.. أمينة الإفتاء تجيب
بعد وعكة حسام حسن .. إزاى تحمى جسمك من الضغط العصبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كان نفسي تشوف انا بقيت أية.. مروان عطية يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل

مروان عطية ووالده الراحل
مروان عطية ووالده الراحل
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرص مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاته.

ونشر عطية صورة تجمعه بوالده، وأرفقها برسالة عبر  فيها عن مشاعر الحنين والامتنان للدعم الذي تلقاه منه طوال حياته، مؤكدا أن وجود والده كان مصدرا للسند والطمأنينة في أوقات الفرح والنجاح.

و كتب مروان عطية :كان نفسي تكون معايا الوقت ده وتشوف أنا بقيت إيه، الحمد لله، وتكون جنبي في الفرحة دي والإنجازات دي».

كما أضاف لاعب الأهلي في رسالته: بس أكيد أنا عارف إنك حاسس بيا ومبسوط، وإنك دلوقتي في مكان أحسن عند ربنا».


واختتم عطية رسالته بالدعاء لوالده الراحل، قائلا: ربنا يرحمك يا غالي ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنة ونعيمها، يا رب. الذكرى السنوية لوفاة والدي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة».

مروان عطيه اخبار مروان عطيه مروان عطيه والده الراحل رحيل والد مروان عطيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

احتفاليه منتخب مصر

احتفاليه منتخب مصر.. إبراهيم عبد الجواد: جماهير مصر هتولعها نار النهاردة

جماهير الكرة المصرية

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور حفل تكريم المنتخب المصري

الأهلي

أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي سيحقق مكاسب عديدة بالفروع الجديدة وهذه رسالتي لجهاز المنتخب

بالصور

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

لا تتجاهلها في الحر الشديد .. 8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

فيديو

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد