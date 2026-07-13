كان نفسي تشوف انا بقيت أية.. مروان عطية يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل

حرص مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاته.

ونشر عطية صورة تجمعه بوالده، وأرفقها برسالة عبر فيها عن مشاعر الحنين والامتنان للدعم الذي تلقاه منه طوال حياته، مؤكدا أن وجود والده كان مصدرا للسند والطمأنينة في أوقات الفرح والنجاح.

و كتب مروان عطية :كان نفسي تكون معايا الوقت ده وتشوف أنا بقيت إيه، الحمد لله، وتكون جنبي في الفرحة دي والإنجازات دي».

كما أضاف لاعب الأهلي في رسالته: بس أكيد أنا عارف إنك حاسس بيا ومبسوط، وإنك دلوقتي في مكان أحسن عند ربنا».



واختتم عطية رسالته بالدعاء لوالده الراحل، قائلا: ربنا يرحمك يا غالي ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنة ونعيمها، يا رب. الذكرى السنوية لوفاة والدي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة».