مروان عطية: اللعب للأهلي كان حلم الطفولةوتألقي مع الفريق فتح لي أبواب منتخب مصر

كشف مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل انتقاله إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلمًا يراوده منذ الصغر، وأنه لم يتردد في قبول عرض الأهلي رغم التحذيرات التي تلقاها بشأن قوة المنافسة داخل الفريق وصعوبة حجز مكان أساسي.

وأوضح مروان، خلال ظهوره في برنامج "فايق في المونديال"، أنه نشأ على حب الأهلي، مشيرًا إلى امتلاكه صورة وهو في السادسة من عمره مرتديًا قميص الفريق، لافتًا إلى أن والده كان من أشد مشجعي النادي، وكانت نتائج الأهلي تؤثر بشكل كبير على حالته النفسية.

تحذيرات من صعوبة المشاركة.. ولم أتردد في قبول العرض

وأكد لاعب الوسط أنه صرف النظر عن جميع العروض الأخرى بمجرد علمه باهتمام الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض المقربين نصحوه بعدم الانتقال بسبب المنافسة القوية، لكنه كان مقتنعًا بأن ارتداء قميص الأهلي يمثل إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، حتى في حال عدم المشاركة بشكل مستمر.

وأشار مروان عطية إلى أن العمل تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر شكّل نقطة تحول في مسيرته، مؤكدًا أنه حصل على الثقة منذ أيامه الأولى داخل الفريق، وركز على الاجتهاد وإثبات نفسه في التدريبات والمباريات.

وأضاف أن تألقه بقميص الأهلي كان العامل الأبرز في تثبيت مكانه داخل منتخب مصر، موضحًا أن اللعب مع الفريق الأحمر منحه فرصة أكبر لإبراز إمكانياته على المستوى الدولي.

وتطرق لاعب الأهلي إلى حياته الأسرية، موضحًا أنه الأصغر بين ثمانية أشقاء، وجميعهم مارسوا كرة القدم في أندية مختلفة، لكن ظروفهم حالت دون استكمال مسيرتهم الاحترافية، مؤكدًا أن عائلته لا تزال تمثل مصدر دعمه الأول.

واختتم مروان عطية حديثه باستعادة ذكريات مؤثرة مع والديه، موضحًا أنه فقد والدته وهو في الخامسة من عمره، فيما توفي والده عام 2023، مؤكدًا أن والده كان يمنحه دعمًا كبيرًا ومعاملة خاصة، وكان أحد أبرز أسباب نجاحه في مشواره الكروي.