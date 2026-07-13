احتفاليه منتخب مصر.. إبراهيم عبد الجواد: جماهير مصر هتولعها نار النهاردة

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم الاحتفالية الكبرى للمنتخب القومي لكرة القدم، احتفالا بالإنجاز الكبير الذي حققه خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

ونشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد فيديو للجماهير من أستاد القاهرة وعلق كاتبا عبر فيسبوك:جماهير مصر هتولعها نار النهاردة.



وتأتى هذه الاحتفالية استكمالا للتكريم الذي تم لبعثه منتخب كرة القدم، والذى حظى باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد تشريفا كبيرا لهم، وفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى.

وسيظل الانجاز الذى حققه منتخب مصر عالقا في الاذهان لفترات طويلة في تاريخ كرة القدم المصرية.