خالد الجندي: تكريم الرئيس السيسي للاعبي منتخب مصر تكريم لنا كلنا

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تقديره لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم شباب المنتخب القومي لكرة القدم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا عامًا لمعاني القوة والبسالة والنضال.

خالد الجندي: أقدم كل الحب والاحترام والشكر إلى الرئيس السيسي على تكريم شباب المنتخب

وقال الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: “أنا مش عاوز أفوّت الفرصة دي إلا وأقدم كل الحب والاحترام والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيامه بتكريم شباب المنتخب القومي لكرة القدم، شباب زي الورد، والله شيء مفرح”.

وأضاف أن هذا التكريم لا يقتصر على اللاعبين فقط، بل يمتد أثره ليشمل الجميع، قائلًا: “هو تكريم لنا كلنا، هو تكريم لمعاني القوة والبسالة والنضال”.

وتوقف عند كلمة الرئيس خلال التكريم، موضحًا: “أنا عاوز أستوقف عند كلمة قالها الرئيس السيسي، لما قال لهم: يكفينا أننا كنا فخورين بكم لأنكم كنتم بتلعبوا بأخلاق، في زمن عزّت فيه الأخلاق”.

وأشار إلى دلالة هذه العبارة، قائلًا: “يعني لما يبقى معنى ذلك إنك تلعب بأخلاق، هتدفع ثمنها ولا لا؟.. هتدفع ثمنها”.