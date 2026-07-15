الأردن يتسلم مساعدات طبية من سلطنة عُمان لدعم مستشفياته الميدانية في غزة

تسلمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة في مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم /الأربعاء/، مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عمان، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة.

وتضم المساعدات مستلزمات وأدوات طبية وأدوية ، تمهيدا لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة.

وقال نائب السفير العماني لدى الأردن، الوزير المفوض يعقوب الرقيشي، إن المساعدات تأتي في إطار دعم سلطنة عُمان للجهود الإنسانية والإغاثية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكداً استمرار بلاده في تقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز قدرة المستشفيات الميدانية الأردنية على تقديم خدماتها الطبية في قطاع غزة.

من جانبه، أكد قائد طب الميدان، مندوب مديرية الخدمات الطبية الملكية، أن المبادرة تعكس قوة العلاقات بين الأردن وسلطنة عُمان، وتسهم في دعم جهود الخدمات الطبية الملكية في علاج المصابين والمرضى داخل قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.