«لم أستطع النوم» .. سيف زاهر يكشف صدمة «توروب» بعد خسارة الأهلي من بيراميدز
تفاصيل صادمة .. أسطول الظل الروسي يخدع رئيس الوزراء البريطاني
حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار
أكاديمية البحث العلمي تنظم ندوة «التواصل الأكاديمي الفعّال» عبر الإنترنت | فرصة للباحثين
بعد تراجع العالمي 100 دولار .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
سيف زاهر يرد على شائعات غياب جمهور الأهلي: «علي الحلوة والمُرة معاك»
مصطفى الفقي يكشف: هوس السيطرة يقود «ترامب» للتحكم في الممرات البحرية| فيديو
أيمن يونس: القمة متكافئة رغم تراجع الأهلي .. والزمالك لم يحسم الدوري
سيف زاهر يُشيد بجماهير الزمالك: حاضرون رغم غياب البطولات والأزمات
إبراهيم فايق يكشف كواليس أزمة الأهلي مع «توروب» والشرط الجزائي
سيف زاهر يُشعل الأجواء قبل «القمة» برسالة خاصة لجماهير الأهلي
جدل واسع قبل العرض .. فيلم «The Devil Wears Prada 2» يُواجه دعوات للمُقاطعة

يشهد فيلم The Devil Wears Prada 2 حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل موعد طرحه الرسمي في دور العرض، وسط دعوات متزايدة لمقاطعته على خلفية اتهامات بتقديم صورة نمطية مسيئة للآسيويين.

وتفجّرت الأزمة بعد انتشار مقطع ترويجي قصير لا تتجاوز مدته 38 ثانية، حقق انتشارًا لافتًا، إذ تجاوزت مشاهداته 26 مليون مشاهدة خلال فترة زمنية قصيرة. ويُظهر المقطع مشهدًا يجمع بين شخصية «آندي ساكس»، التي تؤديها Anne Hathaway، وشخصية جديدة تُدعى «جين تشاو»، تجسدها الممثلة Helen J. Shen.

وفي المشهد، تقدّم شخصية «جين تشاو» نفسها بأسلوب اعتبره عدد من المتابعين «مبالغًا فيه»، حيث بدت متوترة وتسعى بشكل مفرط لنيل إعجاب الآخرين، مع استعراض إنجازاتها الأكاديمية بشكل مكثف. وتقول الشخصية خلال اللقاء: «إذا لم ترغبوا بي، يمكنكم مقابلة شخص آخر… درست في ييل، ومعدلي 3.86، وكنت المغنية الرئيسية… وحصلت على 36 في اختبار ACT من المحاولة الأولى».

هذا الأداء أثار موجة انتقادات، حيث رأى بعض المستخدمين أن الشخصية تعكس صورة نمطية سلبية عن الآسيويين، خاصة من حيث التركيز على التفوق الأكاديمي والقلق الاجتماعي، وهي صفات طالما ارتبطت بانتقادات موجهة للإعلام الغربي في طريقة تمثيله للأقليات.

في المقابل، دافع آخرون عن العمل، معتبرين أن الحكم عليه من خلال مقطع دعائي قصير قد يكون متسرعًا، مشيرين إلى أن الشخصية قد تحمل أبعادًا أعمق في سياق الفيلم الكامل، وأن هذا النوع من التقييم المسبق قد يضر بالأعمال الفنية قبل منحها فرصة عادلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الشركة المنتجة أو فريق العمل بشأن هذه الانتقادات، ما زاد من حدة الجدل، خاصة مع تصاعد الوسوم (الهاشتاغات) التي تدعو إلى المقاطعة، وتطالب بمراجعة طريقة تقديم الشخصيات الآسيوية في السينما.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم The Devil Wears Prada، الذي عُرض عام 2006، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأصبح من الأعمال البارزة في عالم السينما المرتبطة بعالم الموضة والإعلام، وهو ما يجعل التوقعات مرتفعة للجزء الثاني، ويزيد من حساسية أي انتقادات قد تؤثر على استقباله.

ومع استمرار النقاش، يبقى مصير الفيلم مرهونًا بردود الفعل الجماهيرية والنقدية عند عرضه، في ظل تزايد الوعي العالمي بقضايا التمثيل العادل والتنوع في الأعمال الفنية.

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

أشادت بـ نانسي عجرم.. نجمة عالمية تتغنى بالموسيقى العربية | ماذا قالت بيلي إيليش؟

«ممرضة قبل النجومية»|صورة نادرة للراحلة «حياة الفهد» قبل الشُهرة تُعيد الجدل حول بداياتها الفنية

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

