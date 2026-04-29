قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لم أستطع النوم» .. سيف زاهر يكشف صدمة «توروب» بعد خسارة الأهلي من بيراميدز
تفاصيل صادمة .. أسطول الظل الروسي يخدع رئيس الوزراء البريطاني
حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار
أكاديمية البحث العلمي تنظم ندوة «التواصل الأكاديمي الفعّال» عبر الإنترنت | فرصة للباحثين
بعد تراجع العالمي 100 دولار .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
سيف زاهر يرد على شائعات غياب جمهور الأهلي: «علي الحلوة والمُرة معاك»
مصطفى الفقي يكشف: هوس السيطرة يقود «ترامب» للتحكم في الممرات البحرية| فيديو
أيمن يونس: القمة متكافئة رغم تراجع الأهلي .. والزمالك لم يحسم الدوري
سيف زاهر يُشيد بجماهير الزمالك: حاضرون رغم غياب البطولات والأزمات
إبراهيم فايق يكشف كواليس أزمة الأهلي مع «توروب» والشرط الجزائي
سيف زاهر يُشعل الأجواء قبل «القمة» برسالة خاصة لجماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشادت بـ نانسي عجرم.. نجمة عالمية تتغنى بالموسيقى العربية | ماذا قالت بيلي إيليش؟

بيلي إيليش
بيلي إيليش
أوركيد سامي

كشفت النجمة العالمية Billie Eilish عن جانب جديد من اهتماماتها الفنية، حيث عبّرت عن إعجابها العميق بالموسيقى العربية، مؤكدة أنها لعبت دورًا مهمًا في تشكيل ذائقتها الموسيقية وأسهمت في تطوير أسلوبها الفني على مدار السنوات الماضية.

وفي تصريحات تلفزيونية حديثة، تحدثت إيليش، الحائزة على عدة جوائز من Grammy Awards، عن تأثير هذا اللون الموسيقي على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن ارتباطها بالموسيقى العربية لم يكن مجرد إعجاب عابر، بل امتد ليصبح جزءًا من تجربتها الفنية والإنسانية.

وأوضحت إيليش أن هذا التأثر ظهر بشكل واضح أثناء عملها على أغنية Wildflower، والتي جاءت ضمن ألبوم Hit Me Hard and Soft الصادر عام 2024. وقالت إنها أثناء تأليف ألحان الأغنية شعرت بتميزها، لكنها تساءلت في الوقت نفسه عما إذا كان الجمهور سيتفاعل مع هذا الطابع المختلف.

وأضافت: «عندما كتبت ألحان أغنية Wildflower، شعرت أنها جميلة للغاية، لكنني لم أكن متأكدة إن كان الجميع سيفهمها»، مشيرة إلى أن هذا الإحساس نابع من تأثرها بأساليب موسيقية غير تقليدية بالنسبة للجمهور الغربي.

كما كشفت النجمة الأمريكية أن حبها للموسيقى العربية كان أيضًا وسيلة لتعزيز علاقتها بوالدها، حيث جمعتهما اهتمامات مشتركة في هذا النوع من الفن، ما جعل تلك التجربة تحمل بعدًا شخصيًا وعاطفيًا خاصًا بالنسبة لها.

وفي سياق حديثها عن الفنانين العرب الذين أثّروا فيها، خصّت بالذكر النجمة اللبنانية Nancy Ajram، معربة عن إعجابها الكبير بها، وقالت إنها تعد من بين مغنياتها المفضلات، في إشارة تعكس مدى انتشار وتأثير الموسيقى العربية عالميًا.

ولاقت تصريحات إيليش تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب جمهورها العربي بهذه الإشادة، معتبرين أنها تسلط الضوء على حضور الموسيقى العربية في الساحة العالمية، وتعزز فرص انتشارها بين جمهور أوسع.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه العالم انفتاحًا متزايدًا على الأنماط الموسيقية المختلفة، ما يعكس تحولات واضحة في الذائقة الفنية العالمية، ويؤكد أن الموسيقى باتت لغة مشتركة تتجاوز الحدود والثقافات.

بيلي إيليش اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

النفط العالمية

برلماني: خروج الإمارات من "أوبك بلس" يربك أسواق النفط العالمية

صلاح فوزي

من الفكرة إلى القانون.. صلاح فوزي يشرح رحلة تعديل قانون المعاشات داخل البرلمان

حزب الغد

حزب الغد يدعو لإعادة هيكلة التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في مواجهة التحديات

بالصور

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد