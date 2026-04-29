أشادت بـ نانسي عجرم.. نجمة عالمية تتغنى بالموسيقى العربية | ماذا قالت بيلي إيليش؟

كشفت النجمة العالمية Billie Eilish عن جانب جديد من اهتماماتها الفنية، حيث عبّرت عن إعجابها العميق بالموسيقى العربية، مؤكدة أنها لعبت دورًا مهمًا في تشكيل ذائقتها الموسيقية وأسهمت في تطوير أسلوبها الفني على مدار السنوات الماضية.

وفي تصريحات تلفزيونية حديثة، تحدثت إيليش، الحائزة على عدة جوائز من Grammy Awards، عن تأثير هذا اللون الموسيقي على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن ارتباطها بالموسيقى العربية لم يكن مجرد إعجاب عابر، بل امتد ليصبح جزءًا من تجربتها الفنية والإنسانية.

وأوضحت إيليش أن هذا التأثر ظهر بشكل واضح أثناء عملها على أغنية Wildflower، والتي جاءت ضمن ألبوم Hit Me Hard and Soft الصادر عام 2024. وقالت إنها أثناء تأليف ألحان الأغنية شعرت بتميزها، لكنها تساءلت في الوقت نفسه عما إذا كان الجمهور سيتفاعل مع هذا الطابع المختلف.

وأضافت: «عندما كتبت ألحان أغنية Wildflower، شعرت أنها جميلة للغاية، لكنني لم أكن متأكدة إن كان الجميع سيفهمها»، مشيرة إلى أن هذا الإحساس نابع من تأثرها بأساليب موسيقية غير تقليدية بالنسبة للجمهور الغربي.

كما كشفت النجمة الأمريكية أن حبها للموسيقى العربية كان أيضًا وسيلة لتعزيز علاقتها بوالدها، حيث جمعتهما اهتمامات مشتركة في هذا النوع من الفن، ما جعل تلك التجربة تحمل بعدًا شخصيًا وعاطفيًا خاصًا بالنسبة لها.

وفي سياق حديثها عن الفنانين العرب الذين أثّروا فيها، خصّت بالذكر النجمة اللبنانية Nancy Ajram، معربة عن إعجابها الكبير بها، وقالت إنها تعد من بين مغنياتها المفضلات، في إشارة تعكس مدى انتشار وتأثير الموسيقى العربية عالميًا.

ولاقت تصريحات إيليش تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب جمهورها العربي بهذه الإشادة، معتبرين أنها تسلط الضوء على حضور الموسيقى العربية في الساحة العالمية، وتعزز فرص انتشارها بين جمهور أوسع.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه العالم انفتاحًا متزايدًا على الأنماط الموسيقية المختلفة، ما يعكس تحولات واضحة في الذائقة الفنية العالمية، ويؤكد أن الموسيقى باتت لغة مشتركة تتجاوز الحدود والثقافات.