حسام حييب يكشف حقيقة علاج شيرين عبد الوهاب فى سويسرا

نفى الفنان حسام حبيب كل الأخبار المتداولة بشأن علاج الفنانة شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات فى سويسرا.

وأكد حسام حبيب فى تصريحات الى موقع et بالعربي : ان شيرين عبد الوهاب فى الخارج لقضاء فترة نقاهة بسبب حالة الضغط الذى تعرضت له فى الفترة الماضية.

وأوضح حسام حبيب: شيرين لا تعاني من شيئ وصحتها جيدة ولا تعانى من أزمة نفسية كما ردد البعض.

حقيقة عودة حسام وشيرين

كان الفنان حسام حبيب، قد حل ضيفًا على برنامج “ET بالعربي”، في فترة سابقة وكشف حقيقة ما تردد حول علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة عودتهما.

وأقسَمَ حسام حبيب، خلال اللقاء، أنه لا يعلم أي شيء عن شيرين عبد الوهاب، ولا يوجد أي تواصل بينهما، معربًا عن تمنياته لها بالخير، ونفى ما تردد حول التحقيق معه في قضية المخدرات.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

أغاني شيرين عبد الوهاب

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ومازال ع البال”، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

كما طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل ذلك أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.