الموسيقى العربية بالأوبرا تحيى الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم فى البحرين

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها الدولية بعام أم كلثوم من خلال احتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن فعاليات عام أم كلثوم (2025)، والذى تم إعلانه بمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق، وتفتتح بها الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولى للموسيقى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 اكتوبر على مسرح البحرين الوطنى.

ترأس بعثة الموسيقى العربية أمانى السعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع سفارة مصر بالبحرين والسفيرة ريهام خليل، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بمملكة البحرين، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ويحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، ويشارك خلالها المطربتان إيناس عز الدين ورحاب عمر بمختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

يأتى الحفل تأكيدا للريادة الحضارية المصرية وتعزيزاً للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، كما يعبر عن وحدة الوجدان العربى باعتبار الفنون إحدى أهم أدوات التواصل بين الشعوب.