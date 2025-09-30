قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
فن وثقافة

الموسيقى العربية بالأوبرا تحيى الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم فى البحرين

حفل ذكرى ام كلثوم
حفل ذكرى ام كلثوم
أحمد إبراهيم

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها الدولية بعام أم كلثوم من خلال احتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن فعاليات عام أم كلثوم (2025)، والذى تم إعلانه بمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق، وتفتتح بها الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولى للموسيقى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 اكتوبر على مسرح البحرين الوطنى.

ترأس بعثة الموسيقى العربية أمانى السعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع سفارة مصر بالبحرين والسفيرة ريهام خليل، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بمملكة البحرين، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ويحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، ويشارك خلالها المطربتان إيناس عز الدين ورحاب عمر بمختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم. 

يأتى الحفل تأكيدا للريادة الحضارية المصرية وتعزيزاً للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، كما يعبر عن وحدة الوجدان العربى باعتبار الفنون إحدى أهم أدوات التواصل بين الشعوب.

علاء عبد السلام بدار الأوبرا أم كلثوم كوكب الشرق مهرجان البحرين الدولى أمانى السعيد

