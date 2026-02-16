قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كامل الباشا: نوثق المعاناة الإنسانية للفلسطينيين بغزة في مسلسل صحاب الأرض

هاني حسين

كشف الفنان كامل الباشا جمعة، كواليس مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض"  والمقرر عرضه  في شهر رمضان .


وقال كامل الباشا في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" القضية الفلسطينية هي قضية كل حر في العالم وهي في قلوبنا ".


وأكمل كامل الباشا :" إحنا لازم نتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين في الاعمال الفنية والدرامية ".


وتابع كامل الباشا :" إحنا بنحاول نوثق مرحلة الحرب في قطاع غزة وبنحاول نظهر الجانب الإنساني لمعاناة الشعب الفلسطيني بسبب الحرب ".


وأكمل كامل الباشا :" الهدف من المسلسل هو إظهار إصرار الفلسطينيين على البقاء على أرض غزة لإعمار غزة من جديد"، مضيفا:" كل تفاصيل مسلسل صحاب الأرض هي التفاصيل الحقيقية التي يعيشها سكان غزة ".

ولفت كامل الباشا :" لدي أصدقاء كثيرين في غزة ويرون الكثير من القصص الإنسانية الصعبة ". 
 

