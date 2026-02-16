كامل الباشا: نوثق المعاناة الإنسانية للفلسطينيين بغزة في مسلسل صحاب الأرض

كشف الفنان كامل الباشا جمعة، كواليس مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض" والمقرر عرضه في شهر رمضان .



وقال كامل الباشا في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" القضية الفلسطينية هي قضية كل حر في العالم وهي في قلوبنا ".



وأكمل كامل الباشا :" إحنا لازم نتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين في الاعمال الفنية والدرامية ".



وتابع كامل الباشا :" إحنا بنحاول نوثق مرحلة الحرب في قطاع غزة وبنحاول نظهر الجانب الإنساني لمعاناة الشعب الفلسطيني بسبب الحرب ".



وأكمل كامل الباشا :" الهدف من المسلسل هو إظهار إصرار الفلسطينيين على البقاء على أرض غزة لإعمار غزة من جديد"، مضيفا:" كل تفاصيل مسلسل صحاب الأرض هي التفاصيل الحقيقية التي يعيشها سكان غزة ".

ولفت كامل الباشا :" لدي أصدقاء كثيرين في غزة ويرون الكثير من القصص الإنسانية الصعبة ".

