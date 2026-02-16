بالحجاب..جنات تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة جنات، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية

،وشاركت جمهورها صورة بالحجاب من أمام الكعبة.

و علقت جنات علي الصورة عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم تقبل مني ومنكم صالح الأعمال".

و كانت قد تحدثت الفنانة جنات عن أحدث أعمالها الغنائية "الليلة حلوة"، والتي شهدت ظهورًا خاصًا ومميزًا لابنتيها، مما جعل الكليب يتصدر "التريند" فور طرحه.

وكشفت جنات، خلال لقاءها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن سر مشاركة بناتها في الكليب يعود لحبهن الشديد للطفلة البلوجر "أيسل" التي شاركت في العمل، مؤكدة أنها أرادت أن توثق لهن ذكرى سعيدة مع نجمتهن المفضلة، مشيرة إلى أن تواجد الأطفال أضفى طاقة إيجابية ساهمت في وصول الأغنية للجمهور بسرعة.

وأكدت جنات أنها أصبحت تميل لتقديم الأغاني المبهجة بعد سنوات طويلة من التخصص في "الدراما" والأغاني الحزينة، مشيرة إلى أنها تمتلك الآن الجرأة للتغيير وتجديد لونها الغنائي.

كما تحدثت بتأثر عن مشروعها الإنساني القادم الذي يتناول مرض "الزهايمر"، وقالت: "الفن رسالة حقيقية، وبعد أكثر من 15 عاماً في الغناء، أدركت أن احترام الجمهور يتطلب تقديم أعمال تعيش للتاريخ، اخترت الحديث عن مرض الزهايمر لأنه مرض العصر، فهو لا يؤلم المريض فقط بل يمزق قلوب المحيطين به حين ينسى الأب ابنه أو يخاف من أقرب الناس إليه".