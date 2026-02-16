قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وسط توقعات بموسم متميز.. الأعلى للإعلام يناقش استعدادات رمضان مع لجنة الدراما

د. ماجدة موريس
د. ماجدة موريس
أحمد البهى

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز اجتماعًا موسعًا مع لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس، وذلك بعد غد الأربعاء بمقر المجلس بماسبيرو.

وتعكس المؤشرات الأولية لما تم عرضه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة MBC مصر، والقنوات الخاصة، توجهًا نحو معالجة موضوعات برؤى أكثر تنوعًا وعمقًا، مع اهتمام ملحوظ بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، بما يُتوقع معه أن يشهد الموسم الرمضاني المقبل مستوى مختلفًا ومتميزًا وغير مسبوق من الطرح والمعالجة، يعزز من ثقة الجمهور في الدراما كأداة لبناء وعي رشيد ومسئول، ويؤكد تطورها في إطار الهوية الثقافية المصرية، مع الحفاظ على حرية التعبير والإبداع.

وتستعرض لجنة الدراما أمام المجلس تقريرًا تفصيليًا يتضمن ما قامت به من جهود خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من آليات متابعة ورصد للأعمال الدرامية، في إطار رؤية تنظيمية تستهدف تعزيز الانضباط المهني وضمان جودة المحتوى.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلً من الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، ود. منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعميد كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع ورئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ود. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبدالمولى، نائب المدير التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الدراما ماجدة موريس الناقدة السينمائية دماجدة موريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد