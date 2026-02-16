قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
ريم مصطفى تستقبل العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي

ريم مصطفي
ريم مصطفي
أحمد البهى

تستقبل الفنانة ريم مصطفي العزاء في والدتها،  عقب صلاة المغرب في قاعة الفتح بمسجد المشير طنطاوي، بعد وفاتها أمس. 

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث المسلسل شخصية ياسمين النشرتي، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء الشديدين، وتدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد التي يقدمها يوسف الشريف، حيث تقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.

الفنانة ريم مصطفي ريم مصطفي فن الحرب

