ريم مصطفى تستقبل العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي

تستقبل الفنانة ريم مصطفي العزاء في والدتها، عقب صلاة المغرب في قاعة الفتح بمسجد المشير طنطاوي، بعد وفاتها أمس.

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث المسلسل شخصية ياسمين النشرتي، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء الشديدين، وتدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد التي يقدمها يوسف الشريف، حيث تقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.