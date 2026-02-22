وزير الشباب: منتخب المصارعة الرومانية يسير بخطى ثابتة نحو منصات التتويج القارية والدولية

استقبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بعثة المنتخب المصري للمصارعة الرومانية عقب مشاركتها المتميزة في بطولة التصنيف العالمي التي استضافتها كرواتيا خلال الفترة من( 5- 8 ) فبراير الجاري، بمشاركة نحو 500 مصارع من مختلف دول العالم، والتي أعقبها إقامة معسكر دولي خلال الفترة من (9- 21 ) فبراير في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وخلال الاستقبال، أشاد وزير الشباب والرياضة، بالأداء المشرف لأبطال المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، ويؤكد أن المصارعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.

وكان المصارع المصري مصطفى حسين قد توج بالميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة التصنيف العالمي بكرواتيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل جورجيا بنتيجة 4-1، ليؤكد جاهزيته واستعداده للاستحقاقات المقبلة.