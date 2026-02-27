جمال علام عن أزمات الأنديه الشعبية: الله يكون في عون وزير الرياضة

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق أن الأندية الشعبية تعاني كثيرا معلقا: الله يكون في عون وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل من أجل دعم هذه الأندية وإيجاد حلول لها.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : الأنديه الشعبية تواجه أزمات كثيرة بعكس الحال مع الأنديه الاستثمارية التي لا تجد هذه الأزمات.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق :" نادي أسوان علي سبيل المثال يواجه أزمة كبرى بخصوص السفر خارج المحافظة لخوض المباريات.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.