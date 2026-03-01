بريطانيا: إيران أطلقت صاروخين باتجاه قواعدنا في قبرص

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الأحد عن إطلاق إيران صاروخين باتجاه قواعد بريطانية في قبرص، مشيرا إلى أن الحادث يكشف «مدى عشوائية» الرد الإيراني في المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح هيلي أن نحو 300 جندي بريطاني كانوا بالقرب من المواقع المستهدفة، محذرا من مخاطر تصعيد عشوائي يمكن أن يشعل توترات أكبر.

وطالب الوزير إيران بـ وقف ضرباتها الصاروخية والتراجع عن هجماتها غير المنضبطة، مؤكدًا ضرورة التخلي عن برامجها النووية.

وأضاف: «لا يمكن السماح أبدا للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي»، مشددا على أن طهران كانت «مصدرًا لعدم الاستقرار ورعت الإرهاب حول العالم».

ورغم ضغوط الأحداث الأخيرة، امتنع هيلي عن التعليق على قانونية الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أو احتمال انخراط بريطانيا مباشرة في أي عمليات عسكرية.

لكن وزير الدفاع شدد على أن الطائرات المقاتلة البريطانية جاهزة لاعتراض أي صواريخ أو طائرات مسيرة إيرانية متجهة لدول أخرى، ضمن منظومة دفاعية إقليمية منسقة.