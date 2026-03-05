شوط أول سلبي بين بتروجت وطلائع الجيش بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بتروجت وطلائع الجيش وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت

أعلن سيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - محمد علي

خط الوسط: توفيق محمد - أدهم حامد - محمد دودو

خط الهجوم: سباندي - رشيد أحمد - سيكو سونكو

البدلاء:

عمار حمد - اسلام عبد الله - أحمد غنيم - يوسف الليموري - امادو با - عبد الكافي رجب - عبد الله ديابانية - سمير محمد

مباراة طلائع الجيش وبتروجت

ويسعى فريق طلائع الجيش إلى مواصلة صحوته بعد الفوز فى آخر لقاء أمام الحرس بالجولة العشرين بهدف دون رد، بينما يسعي بتروجت إلى كسرسلسلة التعادلات التي لاحقت الفريق في المباريات الأخيرة.

ويحتل فريق بتروجت المركز العاشر في ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 10 مباريات والخسارة في 4 مواجهات فقط.

ويقع طلائع الجيش بالمركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في مباريات والتعادل في 7 وخسارة 8 مواجهات، ويتبقى له مباراة أخرى لكن تأكد وجوده بمجموعة الهبوط بالمرحلة الثانية بالدوري.



