الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
شوط أول سلبي بين بتروجت وطلائع الجيش بالدوري

بتروجت
بتروجت
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بتروجت وطلائع الجيش وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت

أعلن سيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - محمد علي

خط الوسط: توفيق محمد - أدهم حامد - محمد دودو

خط الهجوم: سباندي - رشيد أحمد - سيكو سونكو

البدلاء:

عمار حمد - اسلام عبد الله - أحمد غنيم - يوسف الليموري - امادو با - عبد الكافي رجب - عبد الله ديابانية - سمير محمد

 

مباراة طلائع الجيش وبتروجت

ويسعى فريق طلائع الجيش إلى مواصلة صحوته بعد الفوز فى آخر لقاء أمام الحرس بالجولة العشرين بهدف دون رد، بينما يسعي بتروجت إلى كسرسلسلة التعادلات التي لاحقت الفريق في المباريات الأخيرة.

ويحتل فريق بتروجت المركز العاشر في ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 10 مباريات والخسارة في 4 مواجهات فقط.

ويقع طلائع الجيش بالمركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في  مباريات والتعادل في 7 وخسارة 8 مواجهات، ويتبقى له مباراة أخرى لكن تأكد وجوده بمجموعة الهبوط بالمرحلة الثانية بالدوري.


 

بتروجت طلائع الجيش بطولة الدوري المصري الممتاز

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
