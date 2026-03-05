دعواتكم لأمي بالشفاء.. إبراهيم سعيد يكشف عن تعرض والدته لوعكة صحية

طالب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر، والنادي الأهلى السابق، متابعيه بالدعاء لوالدته، كاشفاً عن تعرضها لوعكة صحية وإجراءها علمية جراحية.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "دعواتكم لوالدتي بالشفاء" وتوالت الدعوات من قبل متابعى اللاعب وأصدقاءه بالشفاء العاجل لوالدته، وأن ينعم عليها الله بالصحة والسلامة.

مسيرة إبراهيم سعيد مع الأهلي

خلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .