الضربة القاضية.. ترامب: تدمير الأسطول الإيراني و 60% من الصواريخ

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تدمران العدو قبل الموعد المحدد وبمستويات غير مسبوقة"، في إشارة إلى الحرب ضد إيران التي اندلعت السبت الماضي.

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تم تدمير 60% من صواريخ إيران و64% من منصات إطلاقها، حسبما صرح الرئيس دونالد ترامب في فعالية بالبيت الأبيض.

وأضاف: "لقد دُمِّر أسطولهم البحري، 24 سفينة في ثلاثة أيام. لقد دُمِّرت أسلحتهم المضادة للطائرات؛ ليس لديهم سلاح جو. ليس لديهم دفاع جوي. جميع طائراتهم دُمِّرت. انقطعت اتصالاتهم".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الخميس، أن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وقال زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.