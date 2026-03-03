الطعن على حكم التصريح بغناء هيفاء وهبي في مصر.. ما القصة؟

تقدم محام، بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الفنانة هيفاء وهبي، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر لصالحها، والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق قضاء إداري، والمؤيد لحقها في الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر.

وأكد الطعن أن الحكم المطعون عليه، والصادر بجلسة 28 ديسمبر 2025، محل نزاع قانوني، مع التمسك بتأييد القرار الإداري السابق بعدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربي، وحددت المحكمة جلسة الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 لنظر الطعن والفصل فيه.

وأشار المحامي الطاعن على الحكم أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس نهائيًا، مشددًا على أنه في حال قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا موضوعًا وإلغاء الحكم المطعون فيه، فإن الفنانة لن تتمكن من الغناء داخل مصر بشكل نهائي، باعتبار أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وملزمة وغير قابلة للطعن.

وأوضح أن الشكوى المقدمة إلى نقابة المهن الموسيقية كانت السبب المباشر في عدم منح الفنانة تصاريح للغناء خلال العام الماضي، وما ترتب عليه من وقف نشاطها الفني داخل البلاد، مؤكدًا أن النزاع ما زال مفتوحًا أمام أعلى درجات التقاضي الإداري.