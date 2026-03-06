تناولها مسلسل عين سحرية.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

سلط مسلسل عين سحرية الضوء على قضية هامة “ بيع أدوية فاسدة” ، وذلك عقب وفاة والدة عصام عمر بطل مسلسل عين سحرية ، بعد تدهور حالتها الصحية اثر تناولها لدواء يتم تجربته بشكل غير مشروع على المرضى، دون علمها بأنها طرف فى تلك التجربة.

وفي نهاية الحلقة، ظهرت رسالة توعوية من هيئة الدواء المصرية، تحمل شعار الهيئة وجملة " لو شكيت في اي دواء كلم هيئة الدواء 15301".

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

نص القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن جرائم قمع التدليس والغش عقوبات رادعة لمواجهة غش الأدوية .

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.