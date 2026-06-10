محافظ أسوان يفاجئ مدرسة كلابشة الجديدة ببحيرة ناصر لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية المشتركة، والتى تأتى ضمن قرى العون الغذائى على ضاف بحيرة ناصر، وذلك للإطمئنان على إنتظام سير العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب .

متابعة إنتظام إمتحانات الشهادة الإعدادية

تابع المحافظ أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي الإمتحانات 83 طالبًا وطالبة داخل 4 لجان إمتحانية، واطمأن على توافر سبل الراحة داخل اللجان بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مناسبة ومستقرة.

توجيه بإقتصار أداء الإمتحانات للطلاب بدائرة المدن حفاظا على أرواحهم وسلامتهم

جولة ميدانية

وخلال جولته أكتشف المحافظ بوجود طلاب من خارج القرية وبالإستفسار أتضح أن عدد أبناء قرية كلابشة المقيدين بالمدرسة يبلغ 9 طلاب فقط، فيما ينتمي باقي الطلاب إلى مدينة أسوان، ولذا أعطى توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بعدم أداء أي طلاب من خارج أى مدينة للإمتحانات على مستوى كافة مدن المحافظة حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب من التنقل وتجنبًا لمشقة الانتقال اليومية.

الإهتمام بالمناطق النائية وتوفير بيئة تعليمية آمنة

أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة العملية التعليمية والامتحانية بالمناطق النائية، والعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تضمن إنتظام الدراسة والامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتحقيق الإستقرار للطلاب بمختلف أنحاء المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

تعكس الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان بمدرسة كلابشة حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء الإمتحانات، مع اتخاذ القرارات التي تضمن سلامتهم وتخفف عنهم مشقة الانتقال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المناطق النائية.