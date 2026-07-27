نائب: توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إصلاح منظومة التعليم تؤكد بناء جيل قادر على المنافسة عالميًا

أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات في منظومة التعليم، ولا سيما تطوير نظام البكالوريا، تعكس إيمان الدولة بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أبو النجا إن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تطوير نظام البكالوريا يأتي في إطار تحديث المنظومة التعليمية بما يتواكب مع المعايير الدولية ويؤهل الطلاب لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف أن الدولة حريصة على بناء نظام تعليمي حديث يواكب المتغيرات العالمية، ويضع الطالب المصري في قلب عملية التطوير، من خلال مناهج أكثر تطورًا، وأساليب تقييم حديثة، وبيئة تعليمية تركز على الإبداع والابتكار بدلاً من الحفظ والتلقين.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن استمرار الإصلاحات التعليمية يعزز من قدرة مصر على إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.