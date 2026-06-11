المالية تعلن مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر 6 أشهر

قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات «الترانزيت العابر» ٦ أشهر إضافية.

أوضح وزير المالية أنه تم السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات «الترانزيت العابر» بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

أوضح كجوك أن هذا القرار يأتي دعمًا لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية؛ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مؤكدًا أننا مستمرون في تبسيط الإجراءات الجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، والإنتاج والتصدير.

وأضاف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمتد لشحنات «الترانزيت غير المباشر» الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا؛ على نحو يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة.

وأشار إلى استحداث «شهادة عدم تلاعب» لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة.