محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر”

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر” ومنطقة التصنيع بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي،وممثلي منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات بمحيط الأرصفة والعمارات والحفاظ على الشكل الحضاري

تفقد المحافظ معدلات التنفيذ بمنطقة أمل نهضة مصر والتي تشمل تطوير 13 عمارة سكنية بإجمالي 312 وحدة سكنية، بما يخدم نحو 1248 نسمة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

كما تابع أعمال إنشاء مسطح أخضر متكامل داخل المنطقة ليكون متنفسًا حضاريًا للسكان ويسهم في تحسين البيئة العامة وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية مع استمرار رفع كفاءة المرافق وتحسين البيئة المحيطة.

وشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الأرصفة والعمارات السكنية للحفاظ على الشكل الحضاري وتحقيق السيولة.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بمنطقة التصنيع، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.

وتشمل أعمال التطوير بالمنطقة إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وتركيب بلاط الإنترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة وتطوير منظومة الإضاءة العامة، إلى جانب الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري بما يحسن المظهر العام للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.