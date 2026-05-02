الأرصاد تحذر : انخفاض حاد في الحرارة غدا .. وعواصف ترابية مرتقبة
دورها محوري في بناء الإنسان.. وزير الرياضة من السويس: نعمل لتطوير مراكز الشباب
مفاجأة .. فرج عامر: الأهلي هيلعب دوري الأبطال حتي لو طلع تالت الدوري
وزير المالية: 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة
نائبة تفتح الصندوق الأسود لمنصة روبلوكس
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان
ترحيب مصري.. مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات التشيك
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر”

محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن “أمل نهضة مصر” ومنطقة التصنيع بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي،وممثلي منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

تفقد المحافظ معدلات التنفيذ بمنطقة أمل نهضة مصر والتي تشمل تطوير 13 عمارة سكنية بإجمالي 312 وحدة سكنية، بما يخدم نحو 1248 نسمة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

كما تابع أعمال إنشاء مسطح أخضر متكامل داخل المنطقة ليكون متنفسًا حضاريًا للسكان ويسهم في تحسين البيئة العامة وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية مع استمرار رفع كفاءة المرافق وتحسين البيئة المحيطة.

وشدد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط الأرصفة والعمارات السكنية للحفاظ على الشكل الحضاري وتحقيق السيولة.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بمنطقة التصنيع، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.

وتشمل أعمال التطوير بالمنطقة إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وتركيب بلاط الإنترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة وتطوير منظومة الإضاءة العامة، إلى جانب الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري بما يحسن المظهر العام للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

ترشيحاتنا

الزمالك

الكشف عن حكم مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة الجزائري في مباراة العودة بالكونفدرالية

وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة

وزير الرياضة يستقبل عبد الله ترند الذهب عبد الله حسونة بعد إنجازه القاري في المصارعة

أرسنال

تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد