محافظ بورسعيد يشدد على شركة النظافة الارتقاء بالمستوى الحضاري بالشوارع الرئيسية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خالد النجار مدير شركة النظافة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النظافة العامة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة داخل الشوارع الرئيسية وكافة الشوارع الفرعية بالمناطق السكنية ، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويعكس الجهود المبذولة في تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

أبو ليمون يؤكد ضرورة شعور المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بخطة عمل دورية ومنتظمة لرفع المخلفات أول بأول مع تكثيف العمل في المناطق ذات الكثافة السكانية، مؤكدا علي المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأداء وتحقيق الانضباط في الشارع ،مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بشكل مباشر بتحسن مستوى الخدمة على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشارع البورسعيدي.