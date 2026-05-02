محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات من شارعي أسوان والصباح | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية بمنطقة السيدة زينب بحي المناخ ، عدد من المواقع المقترحة لإقامة سوق حضاري لأصحاب الفروشات وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم الشارع العام والقضاء على الإشغالات العشوائية.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المواقع المقترحة لإقامة "سوق حضاري" لأصحاب الفروشات

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول المواقع المقترحة لإقامة السوق ومدى ملاءمته لاستيعاب البائعين، بما يضمن توفير بيئة حضارية منظمة تليق بالمواطنين وتحافظ على السيولة المرورية والانضباط بالشوارع الرئيسية.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على إزالة الإشغالات من شارعي أسوان والصباح والحفاظ على حرم الطريق وعدم السماح بأي تعديات، مناشد البائعين بالالتزام بالانضباط العام وعدم تعطيل حركة المرور بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه شركة النظافة بتكثيف أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة بما يضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة تلك المواقع بما يضمن تنفيذ سوق منظم يحقق الاستقرار للبائعين ويخدم أهالي المنطقة وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي.

ويأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة ملفات الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد حلول عملية للمشكلات على أرض الواقع.