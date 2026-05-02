للمرة الأولى .. يد المنيا تصعد لدوري المحترفين بعد الفوز على بورسعيد

صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا إلى دوري المحترفين للعب وسط الكبار، للمرة الأولى في تاريخ الفريق، بعد الفوز على فريق بورسعيد.

وقدم الفريق هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني محمد شعبان وجهازه المعاون موسماً استثنائياً وتصدر جداول التصفيات، وصعد الفريق إلى الدورة المجمعة الأخيرة بعد مشوار طويل من المنافسات .

وفاز الفريق في المباراة الحاسمة اليوم السبت على فريق بور سعيد بنتيجة 26 / 22 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدكتور حسن مصطفى، وشهدت المباراة قوة وتألق من اللاعبين من اللحظات الأولى.

وتقدم المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي بخالص التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الانجاز الكبير والصعود لدوري المحترفين للمرة الأولى، مؤكداً أن جميع اللاعبين والمدربين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا موسماً قوياً واستحقوا الصعود بجدارة .

كما تقدم الدكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي والمشرف على النشاط بالتهنئة للاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن صعودهم يعد ثمرة النجاح لتعب وجهد دام أشهر عديدة واستحقوا في النهاية التتويج .

وضم جهاز كرة اليد بنادي المنيا هذا الموسم كل من محمد شعبان رئيس الجهاز الفني، وأحمد راضي مدرب عام، ووائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، والدكتور احمد مؤمن مخطط أحمال ، والدكتور محمود عواد اخصائي إصابات الملاعب والتأهيل، وأحمد عبد العزيز مدير إداري، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.