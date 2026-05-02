إعدام ربع طن أغذية فاسدة وتحرير 48 محضرًا وغلق منشأة مخالفة بالمنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات العامة، لضمان سلامة السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس الصحة العامة أو النظام العام.

وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي لكافة أشكال المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويضمن توفير سلع آمنة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبتكليفات اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين مغاغة، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تنظيم الإشغالات، والإدارة العامة لتراخيص المحلات العامة، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، إلى جانب إعدام ربع طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر إعدام.

وفي مجال الإشغالات، تم تحرير 18 محضر إشغال وتعدٍ على حرم الطريق، كما تم تحرير 20 محضرًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، فضلًا عن غلق وتشميع أحد المحلات المخالفة بمركز ومدينة مغاغة.