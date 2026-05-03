محافظ أسيوط: ضبط 58 جوال دقيق مدعم في حملات تموينية بـ صدفا والفتح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم المخصص للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تأتي في إطار توجيهاته المباشرة، وبمتابعة من المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، لإحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم ومنع تسريب الدقيق إلى السوق السوداء.

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بأسيوط حملة تموينية مكثفة بمركز صدفا، أسفرت عن ضبط عدد من وقائع التصرف والتجميع في الدقيق البلدي المدعم، حيث تم رصد التصرف في 27 جوال دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى التصرف في 6 أجولة أخرى، فضلاً عن تجميع 15 جوال دقيق مدعم، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية، وذلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المحافظ أن إدارة تموين الفتح نفذت كذلك حملة تموينية بدائرة المركز، تمكنت خلالها من ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% داخل أحد المخابز السياحية، بالمخالفة للقوانين المنظمة، بغرض التربح غير المشروع.

شارك في الحملات الرقابية علاء العربي مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين الفتح، ومحمد أحمد حسانين مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين، وعلي محمد مأمور الضبط القضائي بإدارة تموين الفتح، حيث تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة مستمرة في شن حملات يومية مفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف استغلال السلع المدعمة لتحقيق مكاسب غير قانونية.