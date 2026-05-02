أسيوط .. انقطاع المياه بمركزي أبنوب والفتح 8 ساعات بسبب أعمال محطة الطوابية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع وضعف مياه الشرب بمركزي أبنوب والفتح والقرى التابعة لهما، يومي السبت والأحد 2 و3 مايو 2026، من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحًا، لمدة 8 ساعات يوميًا، وذلك لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الطوابية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضحت الشركة أن تنفيذ الأعمال يتضمن توريد وتركيب 3 بوابات على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة، ما يستلزم إيقاف تشغيل المحطة خلال فترات العمل.

وأكدت الشركة توفير بدائل للتخفيف عن المواطنين، من خلال تشغيل المحطات الارتوازية، والدفع بسيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة عند الطلب.



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، والتواصل عبر الخط الساخن (125) أو الأرقام (01280733990 - 01281565653) في حال وجود أي شكاوى أو طلبات.