الجيش الإيراني: هاجمنا وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بطائرات مسيرة

أعلن الجيش الإيراني عن مهاجمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بطائرات مسيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن نائب محافظ لرستان الإيرانية مقتل 12 شخصا وإصابة 116 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية في دورود غربي البلاد.

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق طهران للتصدي لأهداف معادية في سماء العاصمة.

وذكر الإعلام الإيراني أنه سُمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة طهران بالتزامن مع تحليق للمقاتلات في سماء العاصمة.

فيما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص لقتلهم عناصر من قوات الفرج.