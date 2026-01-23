قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأزور الصين في أبريل المقبل

كشفت القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيزور الصين، أبريل المقبل، وإن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيسافر إلى الولايات المتحدة قرب نهاية عام 2026.

وذكر "ترامب" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أتطلع إلى رؤية الرئيس شي"، مضيفًا "كانت لدي دومًا علاقة رائعة مع الرئيس الصيني"، وفقًا لرويترز.

وأقر "ترامب"، بأن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترت خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقال إن الصين تشتري الآن كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي، أمر جيد للمزارعين الأمريكيين.

يشار إلى أنه 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.

