مياه الشرب بالقاهرة تعلن إنتهاء أعمال إحلال وتجديد الخطوط القديمة وتحسين الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه قد تم الانتهاء من اعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك مما أدي إلى قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل.

وقامت الشركة بالدفع بكافة المعدات والمهندسين والفنيين للإنتهاء من الأعمال فى الموعد المعلن عنه.

وأعربت الشركة عن أسفها لفترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها و جارى الان ضخ المياه.

كان المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالقطاعات التجارية بالشركة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية.