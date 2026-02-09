تراجع كبير.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

تراجعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، بالتزامن مع الضغوط على أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم



وتراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في الإمارات ووصل عيار 24 لنحو 575.74 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل عيار 24: 575.74 درهم

ووصل عيار 22 لنحو 528.45 درهم

وبلغ عيار 21: 503.65 درهم

أنا عيار 18 وصل لنحو 431.55 درهم

ويأتي إنخفاض سعر الذهب في دولة الإمارات بالتزامن مع استمرار هبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا، وسط ترقب المستثمرين للتحركات الاقتصادية الكبرى وتأثيرات الدولار وأسعار الفائدة على تحركات الذهب .