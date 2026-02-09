محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير وتكريك ترعة خليج برنبال بمطوبس.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتطهير وتكريك ترعة خليج برنبال بمركز مطوبس، استجابة لأهالينا، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، ودعم التنمية الزراعية، والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.

يأتي هذا في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، والحفاظ على كفاءة المجاري المائية بما يسهم في خدمة الرقعة الزراعية وتحقيق الصالح العام.

جهود النظافة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود أعمال النظافة العامة ورفع الاشغالات وتيسير الحركة المرورية بمدينة مسير، فى إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهدفت الحملة متابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة لأهالينا، وذلك تحت إشراف محمد صلاح رئيس مدينة مسير.