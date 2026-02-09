قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الكوادر الطبية المتميزة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الكوادر الطبية المتميزة بمديرية الشئون الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، تقديرًا لجهودهم البارزة في تحقيق مستشفيات المحافظة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، في إنجاز يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة.

وشهدت نتائج المبادرة حصول مستشفى كفرالشيخ العام على المركز الأول في القسطرة القلبية، والمركز الثالث في جراحات العظام وجراحات الأورام، فيما حصلت مستشفى رمد كفرالشيخ على المركز الأول في جراحة العيون لمستشفيات الطب العلاجي على مستوى الجمهورية، بما يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وفاعلية منظومة العمل داخل المستشفيات.

وشمل التكريم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد العدولي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، والدكتور وائل حسيب، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري بجامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب كفرالشيخ، والدكتور السيد كمال، استشاري القلب والأوعية الدموية بمركز قلب المحلة الكبرى، والدكتور محمد أبو سمرة، طبيب جراحة الأورام بمستشفى كفرالشيخ العام.

كما تضمن التكريم الدكتور محمد نعيم، أخصائي جراحة العظام بمستشفى كفرالشيخ العام، والدكتور وليد الشناوي، مدير مستشفى رمد كفرالشيخ، والدكتور نشأت مندور، أخصائي رمد بمستشفى رمد كفرالشيخ، والدكتور أحمد محمد زهير، مساعد أخصائي بمستشفى رمد كفرالشيخ، وأسماء السيد الكيلاني، مشرف تمريض العمليات بمستشفى كفرالشيخ العام، واعتماد محمد عبدالعاطي، مشرف تمريض بقسم القسطرة القلبية بمستشفى كفرالشيخ العام، ونجلاء محمد منصور، أخصائية تمريض بمستشفى رمد كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في تصدر المحافظة المركز الأول في تخصصات القسطرة القلبية وجراحة العيون، وتحقيق مراكز متقدمة في جراحات العظام والأورام، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم الدولة المستمر للمنشآت الطبية والكوادر المتميزة، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن تصدر مستشفيات المحافظة للمراكز الأولى على مستوى مستشفيات الطب العلاجي بالجمهورية يعكس طفرة حقيقية في كفاءة الأداء الطبي والإداري، موضحًا أن الهدف الأسمى يتمثل في تخفيف معاناة المرضى وسرعة إنجاز التدخلات الجراحية الحرجة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد