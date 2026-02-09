محافظ كفر الشيخ يكرم الكوادر الطبية المتميزة| صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الكوادر الطبية المتميزة بمديرية الشئون الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، تقديرًا لجهودهم البارزة في تحقيق مستشفيات المحافظة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، في إنجاز يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة.

وشهدت نتائج المبادرة حصول مستشفى كفرالشيخ العام على المركز الأول في القسطرة القلبية، والمركز الثالث في جراحات العظام وجراحات الأورام، فيما حصلت مستشفى رمد كفرالشيخ على المركز الأول في جراحة العيون لمستشفيات الطب العلاجي على مستوى الجمهورية، بما يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وفاعلية منظومة العمل داخل المستشفيات.

وشمل التكريم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد العدولي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، والدكتور وائل حسيب، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري بجامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب كفرالشيخ، والدكتور السيد كمال، استشاري القلب والأوعية الدموية بمركز قلب المحلة الكبرى، والدكتور محمد أبو سمرة، طبيب جراحة الأورام بمستشفى كفرالشيخ العام.

كما تضمن التكريم الدكتور محمد نعيم، أخصائي جراحة العظام بمستشفى كفرالشيخ العام، والدكتور وليد الشناوي، مدير مستشفى رمد كفرالشيخ، والدكتور نشأت مندور، أخصائي رمد بمستشفى رمد كفرالشيخ، والدكتور أحمد محمد زهير، مساعد أخصائي بمستشفى رمد كفرالشيخ، وأسماء السيد الكيلاني، مشرف تمريض العمليات بمستشفى كفرالشيخ العام، واعتماد محمد عبدالعاطي، مشرف تمريض بقسم القسطرة القلبية بمستشفى كفرالشيخ العام، ونجلاء محمد منصور، أخصائية تمريض بمستشفى رمد كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في تصدر المحافظة المركز الأول في تخصصات القسطرة القلبية وجراحة العيون، وتحقيق مراكز متقدمة في جراحات العظام والأورام، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم الدولة المستمر للمنشآت الطبية والكوادر المتميزة، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن تصدر مستشفيات المحافظة للمراكز الأولى على مستوى مستشفيات الطب العلاجي بالجمهورية يعكس طفرة حقيقية في كفاءة الأداء الطبي والإداري، موضحًا أن الهدف الأسمى يتمثل في تخفيف معاناة المرضى وسرعة إنجاز التدخلات الجراحية الحرجة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين.