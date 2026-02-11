شوط أول سلبي بين المصري ووادي دجلة بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ووادي دجلة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للاعبى وادى دجلة الذين نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-



حراسة المرمى: عمرو شعبان.

- خط الدفاع: أحمد دحروج – شادى ماهر – سيف تقا – عمر عدلى.

- خط الوسط: محمد عبد الرحيم – محمد عبد العاطى – دانييل ميسكيتش – محمود دياسطى.

- خط الهجوم: فرانك بولى – ميس كاندروب.



بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:-



حراسة المرمى: عصام ثروت.

- خط الدفاع: عبد الوهاب نادر، مصطفى العش، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

- خط الوسط: بونور موجيشا، عمر الساعي ، أسامة زمراوي، أحمد شرف.

- خط الهجوم: كريم بامبو - محمد الشامى.