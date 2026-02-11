قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
رياضة

شوط أول سلبي بين المصري ووادي دجلة بالدوري

المصري
المصري
حسام الحارتي

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ووادي دجلة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للاعبى وادى دجلة الذين نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-


حراسة المرمى: عمرو شعبان.

- خط الدفاع: أحمد دحروجشادى ماهرسيف تقاعمر عدلى.

- خط الوسط: محمد عبد الرحيممحمد عبد العاطىدانييل ميسكيتشمحمود دياسطى.

- خط الهجوم: فرانك بولىميس كاندروب.


بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:-


حراسة المرمى: عصام ثروت.

- خط الدفاع: عبد الوهاب نادر، مصطفى العش، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

- خط الوسط: بونور موجيشا، عمر الساعي ، أسامة زمراوي، أحمد شرف.

- خط الهجوم: كريم بامبو - محمد الشامى

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

