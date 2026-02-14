قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لجنة عاجلة لفحص فيديو "ساقلتة".. صحة سوهاج: لا تهاون مع أي تجاوز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بيانًا إعلاميًا، بشأن الفيديو المتداول عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه مدير إدارة ساقلتة الصحية، مؤكدة أنها تعاملت مع الواقعة بمنتهى الجدية والسرعة فور رصد المقطع.

ماذا حدث؟

وأوضحت المديرية أنه فور عرض الفيديو على الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وجه على الفور بتشكيل لجنة موسعة من ديوان المديرية، تضم كلًا من مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة التمريض، وذلك لفحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها بدقة وحيادية كاملة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة توجهت صباح اليوم السبت إلى مستشفى ساقلتة المركزي، حيث باشرت أعمال الفحص الميداني، والاستماع إلى الأطراف المعنية، ومراجعة الإجراءات المتبعة داخل المنشأة الصحية، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل بنتائج الفحص، لعرضه على وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل القطاع الصحي.

وأكدت مديرية الصحة بسوهاج أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكوادر الطبية والإدارية، وأن معيارها الوحيد هو الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة، وأن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حسم وشفافية.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على الحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطنين، في إطار من المسؤولية والرقابة المستمرة.

