محافظات

صحة سوهاج تعلن تقديم 113 ألف خدمة طبية خلال يناير الماضي

مليون صحة
مليون صحة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن فحص 113 ألف و649 مواطن، خلال شهر يناير من العام الجاري، ضمن11 مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، التي تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وتسهم في الإرتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة.

صحة سوهاج

وأكد "دويدار" أن محافظة سوهاج تحظى أيضاً باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى.

واشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية،وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالةالإجتماعية.

وأوضح “دويدار” أنه تم فحص ما يقرب من 5 آلاف و700 مواطن من خلال مبادرة فحص المقبلين علي الزواج والتي تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، والتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة.

كما تشمل الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، هيموجلوبين.

كما تم فحص أكثر من 47 ألف و200 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة، والتي تأتى لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف  الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص.

كما تشمل الكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأضاف أنه تم فحص 26 ألف مواطن من خلال مبادرة التشخيص المبكر للأورام السرطانية.

وتستهدف أورام  الرئة القولون البروستاتا عنق الرحم، وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات النـاتجة عن هذه الأمـراض. والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق.

وعن مبادرة الاعتلال الكلوى تم من خلالها فحص ما يقرب من 11 ألف و200 مواطن وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وتأتي مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي تهدف إلى الكشف عن المشكلات الصحية مثل توقف النمو والسمنة وقياس الوزن وفقر الدم بين أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 12 عاما وسيتم احالة الطلالب الذين يعانون من هذه الأمراض إلى اللجان الطبية مع نظام التأمين الصحي للعلاج المجاني والتى تم من خلال فحص  6 آلاف طفل.

وقال الدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية إن مبادرة السمعيات والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري وتم من خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و600 طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر.

وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

من جانبها أشارت الدكتورة شيماء علاء كٌريم منسق عام المبادرات بالمديرية أنه تم فحص ما يقرب من 3 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، التي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين.

كما تهتم  بتقديم  الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات، وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B.

وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل
وتأتى مبادرة (إنهاء قوائم الانتظار) لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة حيث تم فحص ما يقرب من 800 مواطن من خلالها.

وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهى مبادرة مجانية بالكامل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج صحة سوهاج الكشف

