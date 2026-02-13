بالأسماء.. ارتفاع ضحايا مشاجرة الخيام بدار السلام في سوهاج لـ3 قتـــ.لى

خيم الحزن على أهالي قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا المشاجرة الدامية بين أفراد من عائلة واحدة إلى 3 قتــ.لى وإصابة آخرين، في واقعة هزت أرجاء القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب مشاجرة مسلحة بقرية الخيام، ووجود ضحايا ومصابين تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة اندلعت بين أفراد من عائلة واحدة بسبب خلافات عائلية متراكمة، تطورت إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن تتصاعد سريعًا إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت الواقعة عن مصرع كل من:" خيامي ع س، 60 عامًا- ونجله محمود خ ع س، 30 عامًا- وعبد المؤمن م ع س، 26 عامًا"، كما أُصيب "محسن خ ع، 24 عامًا، بجرح رضي غائر بفروة الرأس بطول 10 سم وصل إلى عظام الجمجمة".

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يخضع المصابون للرعاية الطبية وسط حراسة أمنية مشددة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات، مع تكثيف التواجد الأمني لضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب تصاعد الخلافات.