مدير أمن القاهرة الأسبق محافظًا لسوهاج.. اللواء طارق راشد يقود مرحلة جديدة بالمحافظة

شهدت حركة المحافظين الأخيرة صدور قرار بتعيين اللواء طارق راشد محمد محفوظ محافظًا لمحافظة سوهاج، خلفًا للواء عبد الفتاح سراج، في خطوة تعكس توجه الدولة للاستفادة من الخبرات الأمنية والإدارية في إدارة الملفات التنفيذية بالمحافظات.

وجاء القرار عقب أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

من هو محافظ سوهاج الجديد؟

ويتمتع اللواء طارق راشد بخبرة أمنية واسعة تمتد لسنوات طويلة داخل وزارة الداخلية، حيث شغل منصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وهي واحدة من أكبر وأهم المديريات الأمنية في الجمهورية، كما تولى من قبل إدارة قطاع القاهرة الجديدة، وعمل مساعدًا لوزير الداخلية للمجتمعات العمرانية، قبل أن يُسند إليه منصب مدير أمن العاصمة في حركة تنقلات الشرطة.

وعُرف "راشد" بين زملائه بدقته الميدانية وقدرته على إدارة الأزمات، فضلًا عن مشاركته في وضع وتنفيذ العديد من الخطط الأمنية لتأمين العاصمة، والتعامل مع الملفات الجماهيرية والجنائية المعقدة، وملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.

ومن المنتظر أن يركز المحافظ الجديد على عدد من الملفات الحيوية في سوهاج، على رأسها تحسين مستوى الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إلى جانب بسط الأمن وسيادة القانون، ومكافحة الجريمة.

ويأتي تعيينه ضمن تغييرات واسعة شهدتها عدد من المحافظات، في إطار خطة الدولة لتجديد الدماء وضخ قيادات تمتلك خبرات ميدانية وإدارية، بما يسهم في دعم العمل التنفيذي وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.