أخبار البلد

في ثاني يوم رمضان.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، حيث تشهد مصر اليوم الجمعة، طقسا دافئا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار، يتحول إلى شديد البرودة ليلا، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس على السواحل الشمالية

يسود السواحل الشمالية طقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة، ما يسهم في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس في جنوب سيناء

تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارا، تميل إلى البرودة الشديدة ليلا، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

يسود شمال وجنوب الصعيد طقس دافئ إلى مائل للحرارة خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا بشكل ملحوظ ليسود طقس شديد البرودة، مع رياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات

في القاهرة تسجل العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وفي الإسكندرية تبلغ العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وسجلت دمنهور 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

أما سيوة فتصل العظمى إلى 21 درجة والصغرى 7 درجات.

وفي أسوان تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

وسجلت قنا 27 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وفي الأقصر تبلغ العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

أما سوهاج فتسجل 26 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

وفي مرسى مطروح تسجل العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

وسجلت العاصمة الإدارية الجديدة 22 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى.

وفي العلمين الجديدة تبلغ العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة البحرين

تشهد حالة البحر المتوسط اعتدالا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

يعد منخفض الهند الموسمي منخفضا حراريا واسع النطاق يؤثر على 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ تشكله فوق الأراضي الهندية مع شهر أبريل من كل عام، ثم يتعمق تأثيره خلال شهري يونيو ويوليو.

ويمتد تأثيره ليغطي مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، قبل أن يبدأ في الضعف تدريجيا خلال سبتمبر ويتلاشى في أكتوبر.

ويلعب المنخفض دورا رئيسيا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية نحو الهند وجنوب شرق آسيا، كما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تتجاوز الحرارة في العراق وغرب إيران 50 درجة مئوية خلال أغلب فترات الصيف.

ظاهرة تقزح الغيوم

تعد ظاهرة تقزح الغيوم أو iridescent من الظواهر البصرية الملونة التي تظهر عند سقوط ضوء الشمس أو القمر على بعض أنواع السحب، فتتشكل ألوان تشبه ما يظهر في فقاعات الصابون أو بقع الزيت على سطح الماء.

وتلاحظ هذه الظاهرة في بعض السحب الركامية المتوسطة والركامية العدسية والسحب السمحاقية، وتعد من الظواهر الجوية التي تثير اهتمام المتابعين لغرابتها وجمال ألوانها.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

رفع اشغالات

مياة الشرب بالشرقية

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

قومي المرأة بالشرقية

