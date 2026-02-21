32 لاعبا يخوضون منافسة شرسة في بطولة دبي الدولية للتنس

أقيمت اليوم قرعة بطولة بطولة سوق دبي الدولية للتنس والتي ستشهد تواجد 32 لاعبا وتنطلق بعد غد وتستمر حتي نهاية الشهر الجاري.

وستشهد البطولة مشاركة أفضل لاعبي العالم حيث يستهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول في البطولة ووصيف نسخة العام الماضي، عقب خسارته النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مشواره في نسخة 2026 بمواجهة الصيني تشانغ تشيجن.

وفي القسم الآخر من القرعة، ينتظر المصنف الثاني الكازاخستاني ألكسندر بوبليك اكتمال منافسات التصفيات للتعرف إلى منافسه في الدور الأول، بعدما أوقعته القرعة أمام لاعب متأهل.

و سيواجه البريطاني جاك درابر، المصنف الرابع في البطولة، والروسي كارين خاشانوف، المصنف السابع، لاعبين قادمين من التصفيات في الدور الأول.

وشهدت مراسم القرعة تفاعلاً لافتاً من مسئولي البطولة والشركاء ووسائل الإعلام العالمية، بعدما أسفرت عن مواجهة مرتقبة تجمع بين البطلين السابقين غير المصنفين في البطولة أوجو أومبير وستيفانوس تسيتسيباس، المتوجين بلقبي دبي في عامي 2024 و2025 على التوالي، في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول، وهو ما أثار أيضاً حماس لاعبي الجولة الحاضرين بنيامين حسن وآرثر ريندركنيش.

وسيواجه اللبناني بنيامين حسن، المولود في ألمانيا والمصنف 287 عالمياً، السويسري المخضرم ستان فافرينكا، المتوج في دبي قبل عقد من الزمن، والذي يخوض موسمه الأخير في جولة رابطة محترفي التنس.

وتتضمن مواجهات الدور الأول الأخرى المرتقبة لقاء المصنف الثالث في البطولة وبطل نسخة 2023 دانييل ميدفيديف مع الصيني شانغ جونتشنغ؛ والمصنف الخامس وبطل 2022 أندري روبليف أمام الفرنسي فالنتان رواييه؛ فيما يلتقي المصنف السادس في البطولة والـ 16 عالمياً ياكوب مينشيك مع البولندي هوبرت هوركاتش؛ ويواجه المصنف الثامن ييري ليهيتشكا الفرنسي آرثر فيلس؛ بينما يلتقي آرثر ريندركنيش، الذي بلغ أول نهائي له في بطولات الماسترز الموسم الماضي، مع المجري فابيان ماروجان.

وجرت مراسم القرعة الرسمية بإشراف أحمد عبدالعظيم، ممثل رابطة محترفي التنس، وبحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة؛